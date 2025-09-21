Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Parkende Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Rot (ots)

Am Samstagabend (20.09.2025) wurden im Bereich des Wohngebiets an der Gundelsheimer- und Gronauer Straße mehrere geparkte Autos beschädigt, der Schaden beträgt insgesamt vermutlich mehrere Zehntausend Euro. Gegen 23.15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, nachdem sie an mehreren geparkten Fahrzeugen Kratzspuren festgestellt hatten. Polizeibeamte stellten anschließend bei der Anzeigenaufnahme insgesamt 15 zerkratzte Autos fest, die am Straßenrand abgeparkt waren. Die Beschädigungen sind ausnahmslos auf der Gehwegseite, einen Tatverdacht gibt es bislang nicht. Die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 7 in der Ludwigsburger Straße suchen nun Zeugen der Tat und eventuell weitere Betroffene. Hinweise werden unter der Rufnummer +4971189903700 entgegengenommen.

