PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Parkende Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Rot (ots)

Am Samstagabend (20.09.2025) wurden im Bereich des Wohngebiets an der Gundelsheimer- und Gronauer Straße mehrere geparkte Autos beschädigt, der Schaden beträgt insgesamt vermutlich mehrere Zehntausend Euro. Gegen 23.15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, nachdem sie an mehreren geparkten Fahrzeugen Kratzspuren festgestellt hatten. Polizeibeamte stellten anschließend bei der Anzeigenaufnahme insgesamt 15 zerkratzte Autos fest, die am Straßenrand abgeparkt waren. Die Beschädigungen sind ausnahmslos auf der Gehwegseite, einen Tatverdacht gibt es bislang nicht. Die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 7 in der Ludwigsburger Straße suchen nun Zeugen der Tat und eventuell weitere Betroffene. Hinweise werden unter der Rufnummer +4971189903700 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 10:30

    POL-S: Polizei stoppt Tatverdächtige nach mutmaßlichem Autorennen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (20.09.2025) an der Siemensstraße zwei 21 und 23 Jahre alte Autofahrer kontrolliert, die im Verdacht stehen, in der Heilbronner Straße an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Polizisten fielen die beiden Audi-Fahrer auf, als sie gegen 04.25 Uhr mit vermutlich deutlich ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 17:21

    POL-S: Auf Motorrad gefahren - 27-Jähriger verletzt

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag (19.09.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Unterländer Straße leicht verletzt worden. Der 27-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr mit seiner Yamaha in der Unterländer Straße Richtung Bahnhof Zuffenhausen. Am Kreisverkehr auf Höhe der Kirchtalstraße hielt er an einem Fußgängerüberweg an. Eine 21-Jährige, die hinter dem Motorrad ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 15:52

    POL-S: Küchenbrand

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung an der Hohewartstraße sind am Freitag (19.09.2025) zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren leicht verletzt worden. Die Bewohner entdeckten den Brand in der Küche der Dachgeschosswohnung gegen 13.25 Uhr und riefen die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer bei der Zubereitung von Speisen aus. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren