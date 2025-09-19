Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Motorrad gefahren - 27-Jähriger verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag (19.09.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Unterländer Straße leicht verletzt worden. Der 27-Jährige fuhr gegen 16.15 Uhr mit seiner Yamaha in der Unterländer Straße Richtung Bahnhof Zuffenhausen. Am Kreisverkehr auf Höhe der Kirchtalstraße hielt er an einem Fußgängerüberweg an. Eine 21-Jährige, die hinter dem Motorrad fuhr, erkannte dies, den ersten Ermittlungen zufolge, zu spät und fuhr mit ihrem VW auf das Motorrad auf. Der 27-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgen ihn vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Unterländer Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden rund 8.000 Euro.

