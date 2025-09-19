PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (18.09.2025) in eine Wohnung an der Emilienstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 10.45 Uhr und 12.00 Uhr die Eingangstür der Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten sämtliche Zimmer, ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Hausbewohner bemerkten während des Tatzeitraumes mehrere unbekannte Männer im Gebäude. Einer trug eine Brille und hatte hellere Haare und ein rundes Gesicht. Der andere hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:35

    POL-S: 46-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Mittwochabend (17.09.2025) an der Schloßstraße einen 46 Jahre alten Mann geschlagen und dessen Tasche mit 200 Euro Bargeld und Kleidung geraubt. Der 46-Jährige hatte gegen 21.00 Uhr mit einer Bekannten einen Streit. Kurz darauf sprachen ihn die drei Unbekannten an. Nachdem er auf das Gespräch nicht einging, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht, während der andere die ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:49

    POL-S: Küchenbrand

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Rettungskräfte und Polizei waren am Mittwoch (17.09.2025) bei einem Brand in einem Wohnheim am Prießnitzweg im Einsatz. Eine Anwohnerin entdeckte gegen 17.40 Uhr wie Rauch aus einer Wohnung drang und rief die Feuerwehr. Die Bewohner hatten beim Eintreffen der Polizei bereits das Gebäude verlassen. Ein 34 Jahre alter Bewohner der Brandwohnung sowie ein 18-jähriger Passant erlitten beim Versuch, die Flammen zu löschen, leichte Verletzungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren