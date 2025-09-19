Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (18.09.2025) in eine Wohnung an der Emilienstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 10.45 Uhr und 12.00 Uhr die Eingangstür der Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten sämtliche Zimmer, ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Hausbewohner bemerkten während des Tatzeitraumes mehrere unbekannte Männer im Gebäude. Einer trug eine Brille und hatte hellere Haare und ein rundes Gesicht. Der andere hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell