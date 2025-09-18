PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Rettungskräfte und Polizei waren am Mittwoch (17.09.2025) bei einem Brand in einem Wohnheim am Prießnitzweg im Einsatz. Eine Anwohnerin entdeckte gegen 17.40 Uhr wie Rauch aus einer Wohnung drang und rief die Feuerwehr. Die Bewohner hatten beim Eintreffen der Polizei bereits das Gebäude verlassen. Ein 34 Jahre alter Bewohner der Brandwohnung sowie ein 18-jähriger Passant erlitten beim Versuch, die Flammen zu löschen, leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Männer und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand bei der Zubereitung von Essen in der Küche entstanden sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 12:50

    POL-S: Ohne Fahrschein unterwegs - Tatverdächtige wehrt sich gegen Prüfpersonal

    Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend (16.09.2025) an der Haltestelle Hedelfinger Platz eine 20 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die ohne Fahrschein gefahren und sich gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Die Tatverdächtige war gegen 22.45 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U9 unterwegs, als sie vom Prüfpersonal ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:58

    POL-S: Pedelec contra Ford

    Stuttgart-Ost (ots) - Eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Dienstagabend (16.09.2025) bei einem Unfall in der Haußmannstraße schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Ford Fahrerin war gegen 17.30 Uhr in der Haußmannstraße Richtung Urachplatz unterwegs. An der Schwarenbergstraße wollte sie nach links abbiegen und missachtete hier offenbar die Vorfahrt der entgegenkommenden Pedele-Fahrerin, die in Richtung Ostendplatz unterwegs war. Durch den Zusammenstoß zog sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren