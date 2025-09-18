Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Rettungskräfte und Polizei waren am Mittwoch (17.09.2025) bei einem Brand in einem Wohnheim am Prießnitzweg im Einsatz. Eine Anwohnerin entdeckte gegen 17.40 Uhr wie Rauch aus einer Wohnung drang und rief die Feuerwehr. Die Bewohner hatten beim Eintreffen der Polizei bereits das Gebäude verlassen. Ein 34 Jahre alter Bewohner der Brandwohnung sowie ein 18-jähriger Passant erlitten beim Versuch, die Flammen zu löschen, leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Männer und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand bei der Zubereitung von Essen in der Küche entstanden sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

