Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Lkw

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, dem 05.08.2025, gegen ca. 15:05 Uhr ereignete sich in Altenkirchen, im Einmündungsbereich B 414 / Hochstraße (K151) ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw befuhr die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend und beabsichtigte an der Einmündung B414 / K151 nach links in die Hochstraße abzubiegen. Der weitere Unfallbeteiligte befuhr die B 414 aus Richtung Flammersfeld kommend in Fahrtrichtung Hachenburg um an der zuvor genannten Einmündung geradeaus weiter in Richtung Hachenburg zu fahren. Der Abbieger und somit wartepflichtige Lkw-Fahrer übersah den Vorfahrtsberechtigten und begann mit seinem Abbiegevorgang. Trotz Bremsversuch des Vorfahrtsberechtigten kollidierte dieser mit dem abbiegenden Lkw und schleuderte diesen gegen eine Verkehrsinsel. Hierdurch löste sich ein Verkehrszeichen welches wiederum gegen das Fahrzeug eines, im Einmündungsbereich stehenden Pkw katapultiert wurde. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da es aufgrund der Kollision zum Austritt von Betriebsflüssigkeiten kam, wurde eine Straßenreinigung durch den Landesbetrieb Mobilität (Straßenmeisterei) veranlasst.

