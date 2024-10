Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Zoll Hannover beteiligt sich an Mindestlohnprüfungen mit internationaler Delegation

Hannover, Lüneburg (ots)

Über 80 Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Hannover beteiligten sich am vergangenen Donnerstag, dem 17. Oktober, an einer bundesweiten Prüfaktion, welche von der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) koordiniert wurde. Begleitet wurden die Beamtinnen und Beamten sowohl von den bekannten Zusammenarbeitsbehörden, wie bspw. der Polizei im Heidekreis, als auch in und um Hannover von einer rumänischen Delegation.

Über den gesamten Donnerstag verteilt fanden Prüfungen unter anderem in den Branchen Bauhaupt- und Baunebengewerbe, Speditions-, Transport und Logistikgewerbe sowie dem Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe statt. Insgesamt konnten die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Hannover über 200 Arbeitnehmende zu ihrem Beschäftigungsverhältnis befragen.

"An die vor Ort durchgeführten Prüfungen schließen sich nun umfangreiche Nachermittlungen an", so Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover. "Dies kann beispielsweise durch einen Abgleich der in der Personenbefragung erhobenen Daten der Arbeitnehmenden mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen sowie der Prüfung weiterer Geschäftsunterlagen erfolgen."

Auch wenn es für ein abschließendes Fazit zu früh ist, kann bereits jetzt eine erste Zwischenbilanz gezogen werden. So ergaben sich bereits jetzt in über 60 Fällen Anhaltspunkte, welche einer weiteren Überprüfung bedürfen. Neben möglichen Mindestlohnunterschreitungen konnten die Beamtinnen und Beamten auch erste Hinweise auf einen möglichen Leistungsmissbrauch in sieben Fällen sowie in weiteren sieben Fällen auf eine eventuelle illegale Ausländerbeschäftigung finden. Dabei kam es auch zu fünf Sachverhalten, welche die Zöllnerinnen und Zöllner bereits zur weiteren Bearbeitung an die Ausländerbehörde übergaben.

Weitere Informationen zu der Prüfaktion und der Rolle der Europäischen Arbeitsbehörde erhalten Sie auf zoll.de sowie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120080/5890379.

