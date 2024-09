Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall-Flucht

Linz am Rhein (ots)

Am 24.09.2024 gegen 9.30h wurde auf hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfall-Flucht in Linz am Rhein gemeldet. Die Tat ereignete sich innerhalb der letzten 12 Stunden vor Meldung in der Straße "Oberlöh".

Hierbei verursachte der bisher unbekannte Täter Sachschaden an dem Außenspiegel eines geparkten Audi A4. Anschließend entfernte sich der Täter unerlaubt vom Unfallort in Richtung der Stadtmitte.

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um potentielle Zeugenhinweise in dieser Sache.

