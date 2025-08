POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Altenkirchen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw kam es am Dienstag, dem 05.08.2025, in Altenkirchen. Das Fahrzeug ist offensichtlich mutwillig beschädigt worden. Die Eigentümerin eines schwarzen Pkw Opel Adam stellte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Im Hähnchen" gegen 07:30 Uhr ab. Als sie um 17:20 Uhr zu ihrem Pkw zurück kam, musste sie einen mit einem spitzen Gegenstand verursachten Lackschaden feststellen. An der Fahrertür ...

