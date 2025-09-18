POL-S: 80-jähriger befriedigt sich vor Jugendherberge - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen
Stuttgart-Ost (ots)
Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (17.09.2025) einen 80 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der sich in der Haußmannstraße entblößt haben soll. Er soll gegen 17.30 Uhr in seinem Fiat am Straßenrand gesessen und onaniert haben, während er auf den Eingang einer Jugendherberge auf der gegenüberliegenden Straßenseite blickte. Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.
