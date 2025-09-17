Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Lieferwagen steht in Vollbrand

Dortmund (ots)

Die Kräfte der Feuerwache 1 wurden am Mittwochmorgen um 04:30 Uhr zu einem brennenden Lieferwagen in die Unionstraße alarmiert.

Auf einem Parkplatz brannte ein Lieferwagen eines Paketdienstes in voller Ausdehnung. Seitens der Feuerwehr wurde mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz das Fahrzeug auf etwaige Personen abgesucht und die Brandbekämpfung mit einem Stahlrohr zunächst mit Wasser, im weiteren Verlauf auch mit Schaum durchgeführt.

Da der Motorraum des Fahrzeug aufgrund der Parksituation nicht zugänglich war und dieser umfangreich abgelöscht werden musste, wurde der Transporter mithilfe eines Mehrzweckzuges auf eine Freifläche gezogen und dort vollständig abgelöscht.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, dabei unterstützte die Drehleiter noch durch Ausleuchten der Einsatzstelle.

Im Einsatz waren zehn Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) für eine Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell