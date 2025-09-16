Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in Nordstraße

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde heute um 21:06 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Nordstraße alarmiert. Es brannte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss, das Treppenhaus war leicht verraucht. Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung wurden sofort mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude geschickt, mit einer Drehleiter wurden die oberen Etagen von außen kontrolliert. Das Feuer konnte durch einen Trupp schnell gefunden und gelöscht werden. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Anschließend erfolgte die Belüftung des Gebäudes mit einem Hochleistungslüfter, Verletzte gab es bei dem Einsatz nicht.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst vor Ort.

