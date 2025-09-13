Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand - Eine verletzte Person gerettet

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Dortmund - Wickede: Gegen 13:14 Uhr rückte die Feuerwehr Dortmund zu einem gemeldeten Wohnungsbrand im Dortmunder Osten aus.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits dichter schwarzer Rauch zu sehen, der aus den Fenstern der betroffenen Wohnung im 2. Obergeschoss austrat.

Auf der Anfahrt rüsteten sich zwei Trupps mit Atemschutz für eine Menschenrettung und Brandbekämpfung in der Wohnung aus. Vor Ort konnte sich schnell ein Zugang zur Brandwohnung verschafft werden und die zwei Trupps gingen mit einem C-Rohr und Überdruckbelüftung zur Menschenrettung vor. Parallel wurde die Drehleiter vor dem Mehrfamilienhaus in Stellung gebracht, um einen zweiten Rettungsweg sicherzustellen und bei Bedarf eine Außenbrandbekämpfung durchführen zu können.

Eine Person wurde schwer verletzt in der Wohnung vorgefunden. Die Einsatzkräfte trugen ihn schnellstmöglich heraus, um ihn einer medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst zuzuführen. Der Hund des Mieters ist unverletzt geblieben. Dieser konnte Angehörigen übergeben werden.

Die verletzte Person wurde mit starken Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein entsprechendes Krankhaus gebracht.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

An dem Einsatz waren ca. 45 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Asseln), Feuerwachewache 6 (Scharnhorst), des Löschzuges 24 (Asseln), der B-Dienst der Feuerwache 1 (Mitte) und des Rettungsdienstes beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell