FW-DO: Wohnwagengespann brennt auf Autobahn A2

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am Sonntag, den 07.09.2025 um 10:22 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand auf der Autobahn A2 alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte befand sich ein PKW samt angehängtem Wohnwagen bereits im Vollbrand. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Das Feuer wurde mit 2 Trupps unter Atemschutz gelöscht. Besondere Vorsicht galt hier den im Wohnwagen gelagerten Gasflaschen. Die Nachlöscharbeiten wurden unter Zuhilfenahme von Schaum und einer Wärmebildkamera durchgeführt. Die Autobahn A2, sowie die Ausfahrt zur B236 mussten für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. Es waren Kräfte der Feuerwache 9 (Mengede), der Feuerwache 2 (Eving), sowie des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.

