Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 46-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend (17.09.2025) an der Schloßstraße einen 46 Jahre alten Mann geschlagen und dessen Tasche mit 200 Euro Bargeld und Kleidung geraubt. Der 46-Jährige hatte gegen 21.00 Uhr mit einer Bekannten einen Streit. Kurz darauf sprachen ihn die drei Unbekannten an. Nachdem er auf das Gespräch nicht einging, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht, während der andere die Tasche an sich nahm. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Einer der Täter ist 175 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur, schwarze kurze Haare sowie einen Oberlippenbart der an den Mundwinkeln nach unten ging. Sein mutmaßlicher Komplize ist zirka 170 Zentimeter groß, eine normale Statur, krause Haare und trug eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

