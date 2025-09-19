Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Glied in Schwimmbecken entblößt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (18.09.2025) in einem Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad einen 60-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sein Glied in einem Schwimmbecken entblößt zu haben. Ein 13-jähriges Mädchen befand sich zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr im großen Schwimmbecken, als sie den 60-Jährigen sah, der im Wasser war und seine Badehose heruntergezogen haben und hierbei sein Glied sichtbar gewesen sein soll. Das Mädchen vertraute sich zusammen mit einer Freundin dem Bademeister an, der die Polizei alarmierte. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den 60-Jährigen noch im Bad vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

