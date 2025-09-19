Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung an der Hohewartstraße sind am Freitag (19.09.2025) zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren leicht verletzt worden. Die Bewohner entdeckten den Brand in der Küche der Dachgeschosswohnung gegen 13.25 Uhr und riefen die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer bei der Zubereitung von Speisen aus. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Wohnung in der der Brand ausbrach, ist derzeit nicht bewohnbar, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell