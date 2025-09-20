PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Polizei stoppt Tatverdächtige nach mutmaßlichem Autorennen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (20.09.2025) an der Siemensstraße zwei 21 und 23 Jahre alte Autofahrer kontrolliert, die im Verdacht stehen, in der Heilbronner Straße an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Polizisten fielen die beiden Audi-Fahrer auf, als sie gegen 04.25 Uhr mit vermutlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer überholten. An einer roten Ampel ließen die Fahrer ihre Motoren mehrfach aufheulen und fuhren nachdem die Ampel auf Grün schaltete stark beschleunigend über die Heilbronner Straße und dann mutmaßlich deutlich zu schnell über die Türlenstraße in Richtung Killesberg. Schließlich konnten die beiden Fahrer an einer roten Ampel in Feuerbach kontrolliert werden. Da der 21-Jährige vermutlich alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten die beiden Tatverdächtigen auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

