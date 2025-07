POL-PPRP: E-Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montag (30.06.2025) und Montag (07.07.2025) wurde am Friedhof in der Raschigstraße Grabschmuck gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten eine Bronzevase und Kerzenhalter. Der Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Haben Sie etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de ...

