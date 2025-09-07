Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Küchenbrand im Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, dem 06.09.2025 gegen 18.45 Uhr kam es zu einem Küchenbrand in der Bahnhofstraße in Kaltenkirchen. Durch die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn wurde zuerst nur die Freiwillige Feuerwehr aus Kaltenkirchen mit dem Alarmstichwort "Feu" (Feuer, Standard) alarmiert. Aufgrund mehrerer Anrufer und der Aussage, dass 5 Personen über Husten klagen, wurde das Einsatzstichwort umgehend auf "Feu G R5" (Feuer, größer Standard mit Großeinsatz Rettungsdienst, 3-5 verletzte Personen) erhöht. Dadurch wurden zusätzliche Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr aus Oersdorf alarmiert.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr waren bereits alle Bewohner im Freien. Lediglich eine Person wurde vom oberen Balkon aus über das Teleskopmastfahrzeug aus Kaltenkirchen gerettet. Die Person wurde rettungsdienstlich versorgt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr ist mit umluftunabhängigen Atemschutz und einem handgeführten C Strahlrohr im Innenangriff vorgegangen. Insgesamt waren zwei Atemschutztrupps hierfür im Einsatz. Gegen 19.15 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden. Es wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht bewohnbar, um die Unterbringung der Bewohner kümmert sich das örtliche Ordnungsamt. Die Bahnhofstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Ein Kaltenkirchener Feuerwehrkamerad musste ebenfalls noch am Einsatzort rettungsdienstlich versorgt werden.

Insgesamt waren mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ungefähr 55 Einsatzkräfte vor Ort.

Zur Schadenursache, Schadenhöhe sowie Personalien betroffener Personen können seitens des Kreisfeuerwehrverbandes keine weiteren Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen Freiwillige Feuerwehr Oersdorf Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit zwei Pressesprechern Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein Polizei Segeberg Pinneberg

