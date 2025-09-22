POL-S: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet und anschließend als Falschfahrer unterwegs

Stuttgart-Nord (ots) - Am Samstagmittag (20.09.2025) wurde in eine Wohnung in einer Altenheimanlage an der Oskar-Schlemmer-Straße in Stuttgart-Nord eingebrochen. Als sich die beiden Bewohner, ein 83 Jahre altes Ehepaar, im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr nicht in der Wohnung befanden, brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten anschließend ...

