PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet und anschließend als Falschfahrer unterwegs

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unter folgendem Link finden Sie eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6122359

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 11:05

    POL-S: Wohnungseinbruch in einem Altenheim - Zeugen gesucht -

    Stuttgart-Nord (ots) - Am Samstagmittag (20.09.2025) wurde in eine Wohnung in einer Altenheimanlage an der Oskar-Schlemmer-Straße in Stuttgart-Nord eingebrochen. Als sich die beiden Bewohner, ein 83 Jahre altes Ehepaar, im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 13.00 Uhr nicht in der Wohnung befanden, brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten anschließend ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:03

    POL-S: Parkende Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht -

    Stuttgart-Rot (ots) - Am Samstagabend (20.09.2025) wurden im Bereich des Wohngebiets an der Gundelsheimer- und Gronauer Straße mehrere geparkte Autos beschädigt, der Schaden beträgt insgesamt vermutlich mehrere Zehntausend Euro. Gegen 23.15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, nachdem sie an mehreren geparkten Fahrzeugen Kratzspuren festgestellt hatten. Polizeibeamte stellten anschließend bei der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 10:30

    POL-S: Polizei stoppt Tatverdächtige nach mutmaßlichem Autorennen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (20.09.2025) an der Siemensstraße zwei 21 und 23 Jahre alte Autofahrer kontrolliert, die im Verdacht stehen, in der Heilbronner Straße an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Polizisten fielen die beiden Audi-Fahrer auf, als sie gegen 04.25 Uhr mit vermutlich deutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren