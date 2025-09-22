Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Montagmorgen (22.09.2025) ist in der Pragstraße ein 51-jähriger Nissan-Fahrer mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Nissan-Fahrer war gegen 07.30 Uhr in der Pragstraße Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinpark wollte er verbotswidrig wenden und fuhr hierbei über die Gleise. Im Gleisbereich stieß er mit der Stadtbahn der Linie U16 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell