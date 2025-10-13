Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0679 --Polizei Bremen sucht Zeugen nach Einbruchsserie in Mitte und Schwachhausen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte/Schwachhausen, OT Ostertor/Radio Bremen, Wulwesstraße/Beim Steinernen Kreuz/ Kirchbachstraße/Schwachhauser Heersrtraße Zeit: 12.10.2025, 04:30 Uhr - 06:35 Uhr

In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte in den Stadtteilen Mitte und Schwachhausen mehrere Schaufenster von diversen Geschäften ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Einsatzkräfte der Polizei Bremen wurden zwischen 04:30 Uhr und 06:35 Uhr in die Wulwesstraße, Kirchbachstraße, Schwachhauser Heersrtraße sowie die Straße Beim Steinernen Kreuz gerufen. Unbekannte hatten mit einem Gullideckel und mit einem Verkehrsschild die Fensterscheiben von insgesamt fünf Geschäften eingeschlagen. In vier Fällen gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurde bislang nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer im Tatzeitraum (04:30 Uhr bis 06:35 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

