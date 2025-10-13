PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0679 --Polizei Bremen sucht Zeugen nach Einbruchsserie in Mitte und Schwachhausen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte/Schwachhausen, OT Ostertor/Radio Bremen, Wulwesstraße/Beim Steinernen Kreuz/ Kirchbachstraße/Schwachhauser Heersrtraße
Zeit: 	12.10.2025, 04:30 Uhr - 06:35 Uhr

In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte in den Stadtteilen Mitte und Schwachhausen mehrere Schaufenster von diversen Geschäften ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Einsatzkräfte der Polizei Bremen wurden zwischen 04:30 Uhr und 06:35 Uhr in die Wulwesstraße, Kirchbachstraße, Schwachhauser Heersrtraße sowie die Straße Beim Steinernen Kreuz gerufen. Unbekannte hatten mit einem Gullideckel und mit einem Verkehrsschild die Fensterscheiben von insgesamt fünf Geschäften eingeschlagen. In vier Fällen gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurde bislang nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer im Tatzeitraum (04:30 Uhr bis 06:35 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:16

    POL-HB: Nr.: 0681 --So bleibt der Freimarkt ein sicheres Vergnügen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Bürgerweide Zeit: 17.10.25 - 02.11.25 Der Bremer Freimarkt, eines der ältesten Volksfeste Deutschlands, geht in seine 990. Runde. Vom 17. Oktober bis zum 2. November 2025 lädt das Traditionsfest wieder Millionen Besucherinnen und Besucher zum Feiern, Staunen und Genießen ein. Damit alle das Volksfest unbeschwert erleben ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 12:27

    POL-HB: Nr.: 0678 --Schwules Paar beleidigt und bedroht - Polizei stellt Tatverdächtigen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 11.10.2025, 20:10 Uhr In der Bahnhofsvorstadt wurde am Samstagabend ein Paar von einem zunächst Unbekannten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beleidigt und bedroht. Einsatzkräfte stellten vor Ort noch einen 22-jährigen Tatverdächtigen. Das Paar wandte sich am Abend auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren