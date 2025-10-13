PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu zweit und berauscht auf dem E-Scooter

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Sonntagmittag einen Mann und eine Frau in einem Bad Salzunger Ortsteil, welche zusammen auf einem E-Scooter fuhren. Da beide während der Fahrt gemeinsam auf das Fahrzeug einwirkten und bei beiden ein Drogenvortest positiv verlief, erfolgte auch jeweils eine Blutentnahme im Klinikum. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Personen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

