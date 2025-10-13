LPI-SHL: Nicht zulassungsfähig
Suhl (ots)
Sonntagabend kontrollierten Polizisten des Suhler Inspektionsdienstes die 33-jährige Fahrerin eines Elektro-Kraftrades in Suhl. Die Frau war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da das Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 65 km/h nicht zulassungsfähig ist, brachte auch das angebrachte Versicherungskennzeichen nichts. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell