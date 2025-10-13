LPI-SHL: Nicht zulassungsfähig

Schmalkalden (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag gegen 16:30 Uhr ein schwarzes E-Bike des Herstellers Maxtron, welches angeschlossen vor einem Discounter-Einkaufsmarkt in der Nährstiller Straße in Schmalkalden abgestellt war. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl beitragen können werden gebeten, sich unter der Angabe des Aktenzeichens 0265138/2025 unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu ...

