LPI-SHL: Diebstahl eines E-Bikes
Schmalkalden (ots)
Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag gegen 16:30 Uhr ein schwarzes E-Bike des Herstellers Maxtron, welches angeschlossen vor einem Discounter-Einkaufsmarkt in der Nährstiller Straße in Schmalkalden abgestellt war. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl beitragen können werden gebeten, sich unter der Angabe des Aktenzeichens 0265138/2025 unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
