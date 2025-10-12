PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines E-Bikes

Schmalkalden (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag gegen 16:30 Uhr ein schwarzes E-Bike des Herstellers Maxtron, welches angeschlossen vor einem Discounter-Einkaufsmarkt in der Nährstiller Straße in Schmalkalden abgestellt war. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl beitragen können werden gebeten, sich unter der Angabe des Aktenzeichens 0265138/2025 unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 08:06

    LPI-SHL: Alkohol am Steuer

    Suhl (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 10.10.2025, auf Samstag, den 11.10.2025, kontrollierten Polizeibeamte in Bad Salzungen einen 23-jährigen Fahrer eines Audi. Zuvor war das Fahrzeug aufgefallen, da es mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortslage fuhr. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der junge Mann wurde daraufhin zur ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 08:04

    LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Suhl (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, ereignete sich gegen 12:10 Uhr auf der B84 in der Ortslage Sünna ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Unfall geschah zwischen einem Wohnmobil der Marke Fiat und einem weißen Iveco-Kastenwagen. Beide Fahrzeuge befuhren zum Unfallzeitpunkt die Frankfurter Straße in entgegengesetzte Richtungen. In einer Rechtskurve ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 08:00

    LPI-SHL: gefährliche Körperverletzung

    Hildburghausen (ots) - Themar: In den frühen Morgenstunden des Samstages befanden sich zwei Männer auf dem Heimweg. In der Georgstraße kam ihnen eine schwarz gekleidete Person entgegen, welche unmittelbar mit einem Schlagstock auf den Kopf des ersten Geschädigten schlug. Im Anschluss schlug der unbekannte Täter ebenfalls mit den Stock gegen den Kopf des zweiten Geschädigten. Beide Geschädigten gingen unmittelbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren