Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: gefährliche Körperverletzung

Hildburghausen (ots)

Themar:

In den frühen Morgenstunden des Samstages befanden sich zwei Männer auf dem Heimweg. In der Georgstraße kam ihnen eine schwarz gekleidete Person entgegen, welche unmittelbar mit einem Schlagstock auf den Kopf des ersten Geschädigten schlug. Im Anschluss schlug der unbekannte Täter ebenfalls mit den Stock gegen den Kopf des zweiten Geschädigten. Beide Geschädigten gingen unmittelbar danach zu Boden. Der erste Geschädigte wollte seinen Begleiter noch helfen und bekam einen erneuten Schlag gegen den Kopf. Der Täter lief anschließend in unbekannte Richtung davon. Beide Geschädigte wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Zu dem Vorfall werden Zeugen gesucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell