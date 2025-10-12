PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: gefährliche Körperverletzung

Hildburghausen (ots)

Themar:

In den frühen Morgenstunden des Samstages befanden sich zwei Männer auf dem Heimweg. In der Georgstraße kam ihnen eine schwarz gekleidete Person entgegen, welche unmittelbar mit einem Schlagstock auf den Kopf des ersten Geschädigten schlug. Im Anschluss schlug der unbekannte Täter ebenfalls mit den Stock gegen den Kopf des zweiten Geschädigten. Beide Geschädigten gingen unmittelbar danach zu Boden. Der erste Geschädigte wollte seinen Begleiter noch helfen und bekam einen erneuten Schlag gegen den Kopf. Der Täter lief anschließend in unbekannte Richtung davon. Beide Geschädigte wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Zu dem Vorfall werden Zeugen gesucht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 08:00

    LPI-SHL: Trickbetrug

    Hildburghausen (ots) - Am Freitag erhielt eine weibliche Geschädigte aus dem Schleusinger Bereich einen Telefonanruf von einem vermeintlichen Polizisten. Dieser gab an, dass ihre Tochter einen Unfall mit einer getöteten Person verursacht hatte. Um eine Haft zu vermeiden, sollte sie 23 000,- Euro zahlen. Das Bargeld wurde an eine vermeintliche Rechtsanwältin in Suhl übergeben. Zeugen zu dem Vorfall werden gesucht! Die Polizei verlangt niemals über Telefon eine Kaution ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 08:00

    LPI-SHL: Einbruch

    Hildburghausen (ots) - Zu einem Einbruch in einer Gartenlaube kam es in der Zeit von Montag bis Freitag. Durch unbekannte Täter wurde sich Zugang zum Gartengrundstück verschafft, indem der Zaun nach unten gedrückt wurde. Im Anschluss wurden vier Schuppen aufgebrochen und mehrere Gartengerätschaften im Wert von ca. 850,- Euro entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:38

    LPI-SHL: Ungebetener Gast hält sich in Wohnung auf - Bewohner flüchtet ins Bad

    Oberhof (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, betrat ein 43-jähriger Mann in Oberhof unvermittelt und ohne Zustimmung die Wohnung eines ihm unbekannten Bewohners. Trotz mehrfacher Aufforderung durch den Wohnungsinhaber, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam der Mann der Aufforderung nicht nach. Der Geschädigte verschloss sich daraufhin aus Angst vor dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren