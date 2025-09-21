Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Auseinandersetzung unter Arbeitskollegen

Kurz nach Mitternacht kam es in der Gamhartstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Alter von 33, 24 und 18 Jahren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren die drei Arbeitskollegen gemeinsam in einer Bar und konsumierten reichlich Alkohol. Auf dem Heimweg kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf die beiden jüngeren Männer den 33-Jährigen schlugen. Er erlitt hierdurch ein geschwollenes Auge und eine Platzwunde am Kopf. Er kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen die beiden Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Pfullendorf

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstagabend gegen 19:55 Uhr kam es in der Straße "Am Litzelbacher Weg" zu einem Streifzusammenstoß zwischen einem Mitsubishi Eclipse und einem bislang unbekannten landwirtschaftlichen Gespann mit Überbreite. Den bisherigen Ermittlungen zufolge streiften die Räder des Zugfahrzeugs an dem entgegenkommenden Mitsubishi, wodurch dieser auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Während der Mitsubishi anhielt, setzte das landwirtschaftliche Gespann die Fahrt fort. Der Schaden am Pkw wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu dem landwirtschaftlichen Gespann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.

