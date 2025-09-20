Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 20.09.25 aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Polizei zieht zwei angetrunkene Fahrzeuglenker aus dem Verkehr

Gleich zwei angetrunkene Fahrzeuglenker kontrollierten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Freitagabend im Stadtgebiet. Ein 39-jähriger Pedelec-Fahrer wurde beim Burgbergring angehalten und kontrolliert, weil er in Schlangenlinien fuhr. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1.4 Promille. Kurz darauf wurde eine 44-jährige Motorroller-Fahrerin in der Friedhofstraße kontrolliert. Ein Alkotest ergab bei ihr über 1.6 Promille. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die 44-jährige musste direkt vor Ort noch ihren Führerschein abgeben.

