Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall auf der L 220 in Homburg

Homburg (ots)

Am 25.05.2025, gegen 15:35 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall auf der L 220 in Homburg. Ein 84-jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem BMW die L 220 von der Höcher Straße kommend in Fahrtrichtung L 117. Im Verlauf einer Rechtskurve kommt der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt im Grünstreifen in Unfallendstellung zum Stehen. Die Beifahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden.

Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme musste die L 220 zeitweise voll gesperrt werden.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell