Überlingen

Jugendlicher verletzt Mann - Zeugenaufruf

Kurz vor Mitternacht sprach ein 60 Jahre alter Mann eine Gruppe Jugendlicher am ZOB an und fragte nach einem Handy zum Telefonieren. Als er sich wieder von der Gruppe abwandte, wurde er von einem bislang unbekannten harten Gegenstand am rechten Arm getroffen und leicht verletzt. Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich fluchtartig in Richtung Innenstadt. Es soll sich um 3-4 Jugendliche gehandelt haben, von denen einer eine rote und einer ein grüne Perücke getragen hat. Eine weitere Beschreibung ist nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Owingen

Unfall unter Alkohol fordert mehrere Verletzte

Der 26 Jahre alte Fahrer eines BMW kam kurz vor Mitternacht auf der K7788 kurz vor Owingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer sowie seine drei Mitfahrer im Alter von 26, 22 und 21 Jahren, wurden durch den Aufprall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Nachdem der Alkotest beim Fahrer ein Ergebnis von mehr als 1,7 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Schaden am Pkw wird auf 20.000 Euro beziffert, womit es sich um einen Totalschaden handelt. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe musste von der Feuerwehr noch Erdreich abgetragen und entsorgt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

