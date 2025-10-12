Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trickbetrug

Hildburghausen (ots)

Am Freitag erhielt eine weibliche Geschädigte aus dem Schleusinger Bereich einen Telefonanruf von einem vermeintlichen Polizisten. Dieser gab an, dass ihre Tochter einen Unfall mit einer getöteten Person verursacht hatte. Um eine Haft zu vermeiden, sollte sie 23 000,- Euro zahlen. Das Bargeld wurde an eine vermeintliche Rechtsanwältin in Suhl übergeben. Zeugen zu dem Vorfall werden gesucht!

Die Polizei verlangt niemals über Telefon eine Kaution und es handelt sich in solchen Fällen immer um einen Trickbetrug!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell