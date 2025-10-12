LPI-SHL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden
Zella-Mehlis (ots)
Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Industriestraße in Zella-Mehlis zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 75-jährige Fahrzeugführerin wollte einparken und kollidierte dabei mit einem bereits abgestellten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell