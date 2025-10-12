Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eskaliert - Angestellte bei Fluchtversuch verletzt

Zella-Mehlis (ots)

Diebstahl eskaliert - Angestellte bei Fluchtversuch verletzt Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt im Sommerauweg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 37-jähriger Mann wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Lebensmittel und Getränke in die Taschen seiner Kleidung steckte und den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen ansprach und aufforderte, ihr ins Büro zu folgen, versuchte dieser zu fliehen. Drei Beschäftigte des Marktes wollten den Mann aufhalten. Dabei stieß der 37-Jährige zwei Angestellte zur Seite und entriss sich dem Griff einer Mitarbeiterin, die hierbei leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß mit dem Diebesgut. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte er durch eingesetzte Polizeikräfte gestellt werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 37-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell