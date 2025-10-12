PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eskaliert - Angestellte bei Fluchtversuch verletzt

Zella-Mehlis (ots)

Diebstahl eskaliert - Angestellte bei Fluchtversuch verletzt Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt im Sommerauweg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 37-jähriger Mann wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Lebensmittel und Getränke in die Taschen seiner Kleidung steckte und den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen ansprach und aufforderte, ihr ins Büro zu folgen, versuchte dieser zu fliehen. Drei Beschäftigte des Marktes wollten den Mann aufhalten. Dabei stieß der 37-Jährige zwei Angestellte zur Seite und entriss sich dem Griff einer Mitarbeiterin, die hierbei leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß mit dem Diebesgut. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte er durch eingesetzte Polizeikräfte gestellt werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 37-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 12:07

    LPI-SHL: Einbrüche in Gartenlauben

    Vachdorf (ots) - Am 10.10.2025 wurde durch eine Geschädigte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bekannt, dass unbekannte Täter sich unter Anwendung von Gewalt zutritt zu ihrer Gartenhütte verschafften und Spirituosen entwendeten. Die Gartenparzelle befindet sich in einer Garten-/Kleingartenanlage, welche sich aus Belrieth kommend kurz vor der Ortschaft Vachdorf befindet. Im Rahmen der polizeilichen ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:45

    LPI-SHL: Mehrere Sachbeschädigungen durch Nägel - Zeugen gesucht

    Suhl (ots) - Mehrere Geschädigte zeigten eine Beschädigung ihrer Reifen durch Dachpappe-Nägel an, welche in der Zeit zwischen dem 30.09.2025 bis Sonntag auf Straßen im Bereich Suhl Nord lagen. (siehe auch Pressemitteilung vom 05.10.2025) In vier Fällen entstand Schaden an Autoreifen und in einem Fall an einem Fahrradreifen. Die Polizei sucht weitere Geschädigte, ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:25

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand im Fitnessstudio"

    Schleusingen (ots) - Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergab dass der Brand in Schleusingen, bei dem ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstand, fahrlässig verursacht wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren