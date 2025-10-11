PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrüche in Gartenlauben

Vachdorf (ots)

Am 10.10.2025 wurde durch eine Geschädigte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bekannt, dass unbekannte Täter sich unter Anwendung von Gewalt zutritt zu ihrer Gartenhütte verschafften und Spirituosen entwendeten. Die Gartenparzelle befindet sich in einer Garten-/Kleingartenanlage, welche sich aus Belrieth kommend kurz vor der Ortschaft Vachdorf befindet. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurden weitere angegriffene Gartenlauben vorgefunden. Bis dato konnten jedoch nicht alle Eigentümer namentlich bekannt gemacht werden. Sollten Eigentümer, welche bis jetzt noch nicht polizeilich als Geschädigte erfasst wurden, Beschädigungen feststellen werden diese gebeten, ebenso wie Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0264490/2025 telefonisch, Telefon 03693 591-0, mit der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
  • 10.10.2025 – 11:45

    LPI-SHL: Mehrere Sachbeschädigungen durch Nägel - Zeugen gesucht

    Suhl (ots) - Mehrere Geschädigte zeigten eine Beschädigung ihrer Reifen durch Dachpappe-Nägel an, welche in der Zeit zwischen dem 30.09.2025 bis Sonntag auf Straßen im Bereich Suhl Nord lagen. (siehe auch Pressemitteilung vom 05.10.2025) In vier Fällen entstand Schaden an Autoreifen und in einem Fall an einem Fahrradreifen. Die Polizei sucht weitere Geschädigte, ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:25

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand im Fitnessstudio"

    Schleusingen (ots) - Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergab dass der Brand in Schleusingen, bei dem ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstand, fahrlässig verursacht wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:13

    LPI-SHL: Positiv getestet

    Hildburghausen (ots) - Donnerstagabend führten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl eine Verkehrskontrolle mit einem 42-jährigen Autofahrer in Hildburghausen durch. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Mann erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
