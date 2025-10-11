Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrüche in Gartenlauben

Vachdorf (ots)

Am 10.10.2025 wurde durch eine Geschädigte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bekannt, dass unbekannte Täter sich unter Anwendung von Gewalt zutritt zu ihrer Gartenhütte verschafften und Spirituosen entwendeten. Die Gartenparzelle befindet sich in einer Garten-/Kleingartenanlage, welche sich aus Belrieth kommend kurz vor der Ortschaft Vachdorf befindet. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurden weitere angegriffene Gartenlauben vorgefunden. Bis dato konnten jedoch nicht alle Eigentümer namentlich bekannt gemacht werden. Sollten Eigentümer, welche bis jetzt noch nicht polizeilich als Geschädigte erfasst wurden, Beschädigungen feststellen werden diese gebeten, ebenso wie Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0264490/2025 telefonisch, Telefon 03693 591-0, mit der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell