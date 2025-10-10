LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand im Fitnessstudio"
Schleusingen (ots)
Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl ergab dass der Brand in Schleusingen, bei dem ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstand, fahrlässig verursacht wurde.
