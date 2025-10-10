LPI-SHL: Stark alkoholisiert
Hildburghausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten in den frühen Morgenstunden des Freitags (10.10.2025) einen 57-jährigen Autofahrer in Hildburghausen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
