Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teure Fahrräder entwendet

Asbach (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwochabend, 21:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen gewaltsam in die Keller-Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Obere Herrenwiese" in Asbach (Schmalkalden) ein. Daraus entwendeten sie drei Pedelecs und ein Mountainbike im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem Diebstahl oder Verbleib der Fahrräder geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0262908/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

