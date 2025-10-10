LPI-SHL: Korrekturmeldung zu "Geldbeutel entwendet"
Bad Salzungen (ots)
Entgegen der Erstmeldung entwendeten die unbekannten Täter den Geldbeutel des 81-Jährigen während des Einkaufs aus seiner verschlossenen Jackentasche. Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.
