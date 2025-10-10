LPI-SHL: Radfahrer übersehen
Schweina (ots)
Eine Autofahrerin fuhr Donnerstagmorgen rückwärts aus einem Grundstück in der Altensteiner Straße in Schweina auf die Fahrbahn. Dabei übersah sie einen hinter dem Fahrzeug vorbeifahrenden 66-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte und musste verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
