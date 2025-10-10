LPI-SHL: Radfahrer übersehen

Schmalkalden (ots) - Mittwochabend zwischen 20:00 Uhr und 20:15 Uhr kam es in der Nähe des Eingangs zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Pfaffenwiese" in Schmalkalden zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aus bislang ungeklärter Ursache wirkten mehrere Personen auf einen 26-Jährigen ein. Dieser wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu ...

mehr