Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einfamilienhaus

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Dienstag und Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Meiningen. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten - was entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0262530/2025 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell