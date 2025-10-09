LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung führt zum Täter

Suhl (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.10.2025) fuhren Beamte des Inspektionsdienstes Suhl auf der Würzburger Straße in Suhl, als sie den Sturz eines Radfahrers mitbekamen. Der Mann hatte sich leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Da die Polizisten starken Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von fast 2 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren ...

