LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung führt zum Täter
Schmalkalden (ots)
Mehrere Zeugenhinweise, die auf die Öffentlichkeitsfahndung nach einem bis dahin unbekannten Ladendieb, welcher am 16.07.2025 mehrere Waren im Gesamtwert von fast 300 Euro aus einem Drogeriemarkt im Hedwigsweg in Schmalkalden entwendet hatte, eingegangen sind, führten Anfang Oktober zur Ermittlung eines 24-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann meldete sich kurze Zeit später auch selbst bei der Polizei. Die Ermittler bedanken sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.
