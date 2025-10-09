PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzlaster begeht Unfallflucht

Eisfeld (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer ein Holzlasters fuhr Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der Straße zwischen Waffenrod und Eisfeld. In einer Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Autofahrer, wodurch an dem Pkw im linken vorderen Bereich sowie am Außenspiegel ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Lkw seine Fahrt pflichtwidrig fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0262306/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

