PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Ladendiebstähle

Zella-Mehlis (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei Mittwochnachmittag einen randalierenden Mann in der Talstraße in Zella-Mehlis, der Diebesgut dabei hätte. Die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl stellten den Täter dank der Zeugin wenig später und fanden bei ihm entwendete Gegenstände aus insgesamt drei verschiedenen Läden im Gesamtwert von fast 50 Euro. Des Weiteren hatte der 26-Jährige einen Tisch in einer Bäckereifiliale beschädigt. Den Mann erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:25

    LPI-SHL: Betrugsanruf gescheitert

    Meiningen (ots) - Dienstagnachmittag riefen unbekannte Betrüger eine Seniorin in Meiningen an, stellten sich als Vertreter ihres Versorgungsunternehmens vor und boten ihr einen neuen Vertrag an. Da ihr Telefon während des Anrufs jedoch plötzlich nicht mehr funktionierte, endete das Gespräch. Ein Anruf der Frau direkt bei dem Versorgungsunternehmen ergab, dass kein Vertreter der Firma bei ihr angerufen hatte. Durch den Defekt am Telefon ist glücklicherweise kein weiterer ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:08

    LPI-SHL: Gegenstände aus Haus entwendet

    Schleusingen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04.07.2025 bis Dienstagvormittag Zutritt zu einem unbewohnten Haus in der Straße "Zum Schulberg" in Geisenhöhn (Schleusingen). Sie entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen einen Küchentisch mit Stühlen, eine Waschmaschine sowie einen Trockner im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tat nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren