LPI-SHL: Gegenstände aus Haus entwendet

Meiningen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am frühen Dienstagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen. Der 64-jährige Bewohner konnte aus der Wohnung gerettet werden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. ...

