LPI-SHL: Gegenstände aus Haus entwendet
Schleusingen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 04.07.2025 bis Dienstagvormittag Zutritt zu einem unbewohnten Haus in der Straße "Zum Schulberg" in Geisenhöhn (Schleusingen). Sie entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen einen Küchentisch mit Stühlen, eine Waschmaschine sowie einen Trockner im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tat nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0261021/2025 entgegen.
