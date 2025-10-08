PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Lkw gestoßen und geflüchtet

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Volvo-Fahrer mit vermutlich dänischen Kennzeichen fuhr am Dienstag gegen 13:00 Uhr auf der Talstraße in Zella-Mehlis in Richtung Suhl. An einer dortigen Einfahrt des Parkplatzes zu Einkaufsmärkten wollte der Fahrzeugführer ein anderes Auto durchlassen. Dafür setzte er seinen blauen Pkw zurück und stieß gegen den hinter ihm haltenden Lkw. Ohne seine Personalien anzugeben, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0261325/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 08:35

    LPI-SHL: Wohnungsbrand

    Meiningen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am frühen Dienstagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen. Der 64-jährige Bewohner konnte aus der Wohnung gerettet werden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:18

    LPI-SHL: Auf nasser Straße verunfallt

    Rohr (ots) - Eine 77-jährige Autofahrerin verlor Dienstagvormittag (07.10.2025) auf der nassen Landstraße zwischen Meiningen und Rohr die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die Frau verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro und damit Totalschaden. Der Abschleppdienst schleppte ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:51

    LPI-SHL: Einbruch ins Gemeindehaus

    Benshausen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstagmorgen bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zum Gemeindehaus in der Benshäuser Straße in Benshausen. Im Inneren öffneten die Unbekannten teilweise mit Gewalt mehrere Türen und verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren