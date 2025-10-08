Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Lkw gestoßen und geflüchtet

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Volvo-Fahrer mit vermutlich dänischen Kennzeichen fuhr am Dienstag gegen 13:00 Uhr auf der Talstraße in Zella-Mehlis in Richtung Suhl. An einer dortigen Einfahrt des Parkplatzes zu Einkaufsmärkten wollte der Fahrzeugführer ein anderes Auto durchlassen. Dafür setzte er seinen blauen Pkw zurück und stieß gegen den hinter ihm haltenden Lkw. Ohne seine Personalien anzugeben, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0261325/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

