PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: 59-jähriger Mann vermisst

POL-GS: 59-jähriger Mann vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Goslar (ots)

Seit dem 29. September 2025 wird der 59-jährige Marian K. aus Haverlah vermisst. Letztmalig gesehen wurde er gegen 21 Uhr im Krankenhaus Goslar, wo er als Patient untergebracht war.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass Herr K. aktuell unbekannten Aufenthaltes ist.

Der Vermisste ist 174 cm groß, schlank und hat kurzrasierte gräuliche Haare. Die Bekleidung ist unbekannt, mutmaßlich trägt er eine schwarz-weiße Lederjacke.

Marian K. ist auf aufgrund seiner Erkrankung auf Medikamente angewiesen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat Marian K. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.09.2025

    Goslar (ots) - Am Montagmittag verursachte eine alkoholisierte Autofahrerin im Stadtteil Baßgeige einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Gegen 12 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Goslar mit ihrem VW Golf die Carl-Zeiß-Straße und geriet dabei in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Jeep eines 68-jährigen Goslarers seitlich zusammenstieß. Die ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.09.2025

    Goslar (ots) - Trunkenheitsfahrt mit Unfallfolge auf Parkplatz Am Montag, den 29.09.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Discounters, in der Bornhäuser Straße, zu einem Unfall, bei welchem ein 67-jährigen Ford Transit-Fahrer, beim rückwärts Ausparken, den hinter ihm befindlichen VW Tiguan eines 72-Jährigen touchiert hat. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei einer routinemäßigen Kontrolle ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: Am Montag, den 29.09.2025, meldete sich die Bewohnerin eines Hauses aus dem Kattenbogen im Neubaugebiet von Westerode, um eine Anzeige zu erstatten. Sie hatte das Grundstück gegen 07.30 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr gegen 11.00 Uhr einen Schaden an der Hauswand auf Höhe der Grundstückeinfahrt festgestellt. Ein vor dem Haus stehender Tisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren