Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: 59-jähriger Mann vermisst

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Seit dem 29. September 2025 wird der 59-jährige Marian K. aus Haverlah vermisst. Letztmalig gesehen wurde er gegen 21 Uhr im Krankenhaus Goslar, wo er als Patient untergebracht war.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, so dass Herr K. aktuell unbekannten Aufenthaltes ist.

Der Vermisste ist 174 cm groß, schlank und hat kurzrasierte gräuliche Haare. Die Bekleidung ist unbekannt, mutmaßlich trägt er eine schwarz-weiße Lederjacke.

Marian K. ist auf aufgrund seiner Erkrankung auf Medikamente angewiesen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat Marian K. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell