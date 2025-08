Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Verbranntes Essen löst Einsatz aus

Am Dienstag wurde bei einem Brandalarm in Geislingen eine Cannabis-Plantage entdeckt.

Gegen 12 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brandmeldealarm in die Bebelstraße aus. Wie sich herausstelle, hatte ein Bewohner Essensreste auf seinem Herd vergessen. In der Wohnung stellte die Polizei eine Aufzuchtstation für Marihuana sowie dealertypische Utensilien fest. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete deshalb eine Wohnungsdurchsuchung an. Die Ermittler fanden dabei mehrere Pflanzen und etwa 170 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelt nun gegen den 67-jährigen Bewohner. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

