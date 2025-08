Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Fahrfehler führt zu Unfall

Eine 18-Jährige erlitt am Dienstag bei Allmendingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war die 18-Jährige mit ihrer Yamaha auf der K7334 von Grötzingen in Richtung Allmendingen unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und kam nach links von der Straße ab. Dort überschlug sie sich mehrfach in einer Böschung und kam im Graben zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden an ihrem total beschädigten Motorrad schätzt die Polizei Ehingen auf etwa 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Kraftrad. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis etwa 17.20 Uhr gesperrt werden.

