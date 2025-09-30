Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.09.2025

Goslar (ots)

Am Montagmittag verursachte eine alkoholisierte Autofahrerin im Stadtteil Baßgeige einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend.

Gegen 12 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Goslar mit ihrem VW Golf die Carl-Zeiß-Straße und geriet dabei in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Jeep eines 68-jährigen Goslarers seitlich zusammenstieß. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt fort und hielt schließlich auf dem Parkplatz eines nahen Supermarktes an.

Während der Unfallaufnahme wurde bei der 53-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,77 Prozent Promille. Zudem verfügt die Fahrerin nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Strecke zwischen Liebenburg und Groß Mahner ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 27-jährige Liebenburgerin war gegen 15.20 Uhr mit ihrem VW Golf auf der L510 in Richtung Groß Mahner unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab, fuhr anschließend über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld. Die Fahrzeugführerin trug leichte Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus in Salzgitter verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

