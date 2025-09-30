PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.09.2025

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt mit Unfallfolge auf Parkplatz Am Montag, den 29.09.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Discounters, in der Bornhäuser Straße, zu einem Unfall, bei welchem ein 67-jährigen Ford Transit-Fahrer, beim rückwärts Ausparken, den hinter ihm befindlichen VW Tiguan eines 72-Jährigen touchiert hat. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei einer routinemäßigen Kontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol bei dem Verursacher wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 67-jährigen Fahrzeugführer ein Wert von 0,85 Promille. Infolgedessen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

i.A. Schneider, PKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

